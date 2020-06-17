مستشفى الهواري: لدينا 7 حالات مصابة بفيروس «كورونا المستجد»

أعلنت إدارة مستشفى الهواري العام ببنغازي أن المستشفى استقبل، أمس الثلاثاء، حالة جديدة مصابة بفيروس «كورونا المستجد»، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس والمتواجدة بالمستشفى وصلت إلى 7 أشخاص تقدم لها الخدمات الطبية.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمستشفى هاني العريبي، لـ«بوابة الوسط» الأربعاء، استقبلنا «حالة مصابة جديدة بفيروس كورونا وهو رجل يبلغ من العمر 38 عامًا، من سكان بنغازي عائد من مدينة سبها، بينما الست حالات الأخرى لأربع نساء وطفلتين».

ولفت العريبي إلى أنه يجري «تقديم أفضل الخدمات الطبية والاحترازية من قبل الطاقم الطبي في مستشفى الهواري ووضعهم مستقر وبصحة جيدة»، مشيرًا إلى أن مستشفى الهواري استقبل، الأسبوع الماضي، حالة مصابة بفيروس «كورونا»، وهي امرأة كانت في جمهورية مصر بعد تحويلها إلى مكان الحجر الصحي بالفندق.

لجنة «الموقتة» تحذر من تفشي وباء «كورونا»

يذكر أن اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» المشكلة بموجب قرار القائد العام للقوات المسلحة رقم «127» لسنة 2020، حذرت من إمكانية تفشي الوباء في عدد من المدن والمناطق الليبية، نتيجة تهاون المواطنين في تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية التي فرضتها اللجنة لمجابهة الفيروس ومنع انتشاره في ليبيا.