تركيا تعلن إرجاء زيارة وزير خارجية إيطاليا إلى الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 05:35 مساء
وزير الخارجية الإيطالي مصافحا نظيره التركي خلال لقاء سابق في روما. (أرشيفية: آكي)

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، تأجيل زيارة وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو إلى بعد غد الجمعة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وكان مقرر أن يجري وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويغي دي مايو، اليوم الأربعاء، زيارة إلى تركيا، لبحث الأزمة الليبية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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وتأجلت الزيارة على خلفية زيارة وفد تركي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية، مولود تشاووش أوغلو طرابلس للاجتماع مع مسؤولي المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني.

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