معيتيق وبومطاري يجتمعان مع وزيري الخارجية والمالية التركيين في طرابلس

معيتيق وبومطاري يستقبلان وزيري الخارجية والمالية التركيين. (إدارة التواصل والإعلام)

اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، والمفوض بوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، فرج بومطاري، مع وزيري الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، ووزير المالية التركي، برات الباتراك، اللذان وصلا إلى طرابلس ضمن وفد رفيع المستوى اليوم الأربعاء.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إن اللقاء جرى خلاله بحث العلاقات ليبيا وتركيا وأوجه تطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

وأشارت إلى أن اللقاء يأتي ضمن زيارة الوفد التركي لليبيا في إطار تطوير العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

اقرأ أيضا: السراج يستقبل وفدا تركيا يضم وزير الخارجية ورئيس المخابرات.. ويناقش معه تنفيذ مذكرة التفاهم

واستقبل رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، صباح اليوم، الوفد التركي الذي ضم كلا من وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ووزير المالية برات البيراق، ورئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان، وعددا من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية.

وناقش اللقا الذي عقد بحضور عدد من مسؤولي حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري.