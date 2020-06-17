معيتيق وبومطاري يجتمعان مع وزيري الخارجية والمالية التركيين في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 05:18 مساء
معيتيق وبومطاري يستقبلان وزيري الخارجية والمالية التركيين. (إدارة التواصل والإعلام)

اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، والمفوض بوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، فرج بومطاري، مع وزيري الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، ووزير المالية التركي، برات الباتراك، اللذان وصلا إلى طرابلس ضمن وفد رفيع المستوى اليوم الأربعاء.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إن اللقاء جرى خلاله بحث العلاقات ليبيا وتركيا وأوجه تطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

وأشارت إلى أن اللقاء يأتي ضمن زيارة الوفد التركي لليبيا في إطار تطوير العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

اقرأ أيضا: السراج يستقبل وفدا تركيا يضم وزير الخارجية ورئيس المخابرات.. ويناقش معه تنفيذ مذكرة التفاهم

واستقبل رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، صباح اليوم، الوفد التركي الذي ضم كلا من وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ووزير المالية برات البيراق، ورئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان، وعددا من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية.

وناقش اللقا الذي عقد بحضور عدد من مسؤولي حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بنود عقد ميسي الجديد في برشلونة
رياضة عالمية
ما هي تأثيرات عقوبات قانون «قيصر» الأميركي على سورية؟
اقتصاد
إغلاق المدارس وإلغاء 1200 رحلة طيران في العاصمة الصينية بعد رصد إصابات جديدة ...
دولى
بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي
رياضة عالمية
تركيا تدافع عن أنشطتها في ليبيا وتتهم فرنسا بممارسة «أعمال قاتمة» غذت الأزمة
ليبيا
المنظمة الليبية للإعلام المستقل تندد باعتقال المدون والناشط خالد السكران
ليبيا
ابنة شقيق ترامب تنشر مذكرات مثيرة للجدل بشأن الرئيس الأميركي.. «كيف صنعت عائلتي ...
دولى
لافروف: اتصالاتنا مع تركيا لإقناع طرفي النزاع في ليبيا بالجلوس إلى مائدة ...
ليبيا
إسرائيل ترفع عدد الرؤوس النووية بحوزتها إلى 90 رأسا
دولى
بريطانيا تقرر علاج مرضى «كوفيد-19» لديها بمنشط «ديكساميثازون» فورا
دولى
دراسة: العلاج بالمنشطات ينقذ ثلث المصابين بأعراض «كورونا» الأكثر خطورة
دولى
ضربات مؤلمة لمورينيو قبل مواجهة مانشستر يونايتد
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

منظمة الصحة العالمية تعتبر العلاج الستيرويدي لكورونا «اختراقاً علمياً»