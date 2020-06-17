«الرئاسي» يمدد حظر التجول 10 أيام مع إقرار حظر كامل يومي الجمعة والسبت

شعار حكومة الوفاق الوطني. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، قرارا بتمديد حظر التجول من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، لمدة عشرة أيام تبدأ من غد الخميس.

حمل القرار رقم 404 للعام 2020، المنشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ونص على منع التنقل بين المدن.

ونصت المادة الأولى من القرار على تمديد حظر التجول لمدة 10 أيام إضافية اعتبارات من اليوم الأربعاء، ليبدأ من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، على أن يكون الحظر كاملا 24 ساعة خلال ومي الجمعة والسبت من كل اسبوع ويمنع خلالهما التنقل بين المدن.

وأكدت المادة الثانية من القرار على أن "يستمر حظر التجول في كامل مناطق الجنوب، وكذلك التنقل بين المدن، وإغلاق المساجد ومنع التجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية، بالإضافة إلى الأسواق الكبرى والمحلات التي لا تقدم خدمات أساسية للمواطن بما فيها محلات الملابس والأحذية والمقاهي والمطاعم ويسمح فيها بخدمات التوصيل.



وأبقت المادة الثالثة من القرار على الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارات (215،238،326) لسنة 2020 سارية المفعول.

وسمح المجلس الرئاسي في المادة الرابعة من القرار بمواصل أعمال أصحاب المكاتب المهنية وما في حكمها وكذلك أصحاب الحرف والنشاطات الاقتصادية الفردية المتمثلة في المحلات والمشاريع الصغرى التي يمكن فيها تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي ومن بينها ورض صيانة السيارات، والمعدات الكهربائية والإلكترونية والمواد المنزلية، ورش النجارة والحدادة، محلات الإطارات، محلات قطع الغيار، محلات غسيل الملابس.

وألزمت المادة الخامسة من القرار المواطنين باتباع أساليب الوقاية والحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد. فيما طلبت المادة السادسة الجهات المهنية بتفعيل دور مأمور الضبط القضائي والجهات الأمنية ذات العلاقة في تطبيق الحظر مع اتخاذ كافة الإجراءات الحازمة الإدارية والقانونية ضد المخالفين.