إصابة مواطن جراء انفجار لغم في منطقة القبايلية بطرابلس

أحد المختصين خلال تعامله مع لغم مزروع بإحدى المناطق جنوب طرابلس، 17 يونيو 2020، (بركان الغضب)

تعرض مواطن لإصابة جراء انفجار لغم قرب منزله في منطقة القبايلية بالعاصمة طرابلس.

وقامت فرق الإنقاذ والطوارئ بإسعافه، حسب بيان جهاز الإسعاف والطوارئ على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وأسفرت الألغام والمتجرات عن وقوع قتلى وجرحى بين المواطنين النازحين، الذين حاولوا العودة إلى منازلهم في المناطق التي شهدت اشتباكات جنوب طرابلس، وقد اتهمت حكومة الوفاق قوات القيادة العامة بزرعها قبيل انسحابها، في حين دعا الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري بعثة الأمم المتحدة بسرعة التحقيق في الأمر.

واليوم، صرح سفير هولندا لدى ليبيا، لارس تومرز، بأن دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام أبلغت المجتمع الدولي بـ«الحاجة العاجلة للتعامل مع المتفجرات في جنوب طرابلس، والسماح بالعودة السريعة والآمنة للنازحين».