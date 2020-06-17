«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من البريقة إلى شحات بسبب الضباب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، عدا المنطقة الممتدة من البريقة إلى شحات؛ حيث تكون متوسطة لاحتمالية ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز مترين على طول الساحل، في حين أن سرعة الرياح ستصل إلى 20 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- البحر خفيف الموج، وارتفاعه يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- الرؤية جيدة ودرجة الحرارة 22 درجة مئوية.
الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى غربية على ساحل شحات، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر، ودرجة الحرارة 21 درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة، وتكون متوسطة على الساحل الممتد من البريقة إلي شحات؛ لاحتمالية ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر.