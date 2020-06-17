«مواصلات الوفاق» تمدد حظر الطيران 10 أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 02:00 مساء
طائرات في مطار مصراتة الدولي، (أرشيفية: صفحة المطار على فيسبوك)

أعلنت مصلحة الطيران بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق مد حظر الطيران وتمديد إغلاق جميع المطارات الليبية لمدة عشرة أيام اعتبارا من اليوم الأربعاء.

واستثنيت رحلات الإسعاف الطائر ورحلات الشحن الجوي ورحلات نقل الوقود الرسمية ورحلات العودة بالمواطنين العالقين والرحلات الداخلية، حسب القرار المنشور على صفحة المصلحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولفت القرار إلى كتاب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الصادر بتاريخ اليوم بشأن تمديد حظر الطيران لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي يشير إلى قرار سابق برقم 209 للعام 2020، بشأن حالة الطوارئ وإغلاق جميع المنافذ البرية والجوية.

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