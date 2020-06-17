السوق الموازية: تراجع الدولار واليورو والاسترليني أمام الدينار الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 01:08 مساء

تراجعت العملة الأميركية أمام الدينار في السوق الموازية اليوم الأربعاء، إذ نزل الدولار إلى 5.87 دينار ، مقارنة بسعره أمس الثلاثاء، حين تراجعت إلى 6.95 دينار، ومقابل 5.79 دينار الإثنين.

كذلك العملة البريطانية، حين خسر الجنيه الاسترليني تسعة قروش بتراجعه إلى 7.25 دينار اليوم، مقابل 7.36 دينار أمس، وكان عند 7.11 دينار أول من أمس.

أيضا، هبطت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، الذي فقد عشرة قروش، وسجل 6.45 دينار اليوم، مقابل 6.55 دينار الثلاثاء، و6.35 دينار الإثنين.

أما العملة التركية فقد تذبذب سعرها بتراجع الليرة إلى 0.86 دينار اليوم، مقابل 0.87 دينار أمس، و0.84 دينار أول من أمس.

وحافظت العملة التونسية فقد مستوى دينارين، رغم هبوط الدينار التونسي إلى 2.05 دينار اليوم، مقابل 2.06 دينار أمس، و ظل أعلى بثلاثة قروش عن سعره الذي سجله عند 2.02 دينار أول من أمس.

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