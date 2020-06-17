أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة على غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 11:30 صباحا
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تشهد غالبية مناطق البلاد طقسا مستقرا اليوم الأربعاء؛ نتيجة تمركز مرتفع جوي على مناطق الوسط، بينما تتأثر المناطق الغربية غدا بامتداد منخفض صحراوي، ونشاط للرياح الجنوبية على بعض المناطق.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتراوح درجات الحرارة علي مناطق الشمال الغربي بين 32 و38 درجة مئوية، وبين 24 و28 درجة مئوية علي مناطق الشمال الشرقي، وتصل 32 درجة مئوية على الدواخل، في حين تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية على مناطق الجنوب.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية بوجه عام، والرياح جنوبية غربية، تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و38 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و30 درجة مئوية، وتصل إلى 35 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و41 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و38 درجة مئوية.

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