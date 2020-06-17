سفير هولندا: دعوة أممية إلى المجتمع الدولي للتعامل مع المتفجرات جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 10:25 صباحا
أحد أفراد فرق نزع الألغام خلال تعامله مع قذيفة جنوب طرابلس، 16 يونيو 2020، (سفير هولندا)

قال سفير هولندا لدى ليبيا، لارس تومرز، إن دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام أبلغت المجتمع الدولي بـ«الحاجة العاجلة للتعامل مع المتفجرات في جنوب طرابلس، والسماح بالعودة السريعة والآمنة للنازحين».

وأشار تومرز إلى أن الدائرة أكدت أهمية التنسيق مع المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام؛ لتوفير جميع الموارد الممكنة، حسب تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل «تويتر»، اليوم الأربعاء.

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وأسفرت الألغام والمتجرات عن وقوع قتلى وجرحى بين المواطنين النازحين، الذين حاولوا العودة إلى منازلهم في المناطق التي شهدت اشتباكات جنوب طرابلس، وقد اتهمت حكومة الوفاق قوات القيادة العامة بزرعها قبيل انسحابها، في حين دعا الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري بعثة الأمم المتحدة بسرعة التحقيق في الأمر.

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