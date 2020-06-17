مكافحة الأمراض: 17 إصابة جديدة و6 حالات تعافي من فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 01:16 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، و6 حالات تعافي خلال أمس الثلاثاء.

وقال المركز في بيان اليوم، إن حالات الإصابة توزعت على  طرابلس التي سجلت حالتين مخالطتين، و11 حالة في سبها بينها 3 حالات جديدة و8 مخالطين، وحالة واحدة في بنغازي قادمة من الجنوب، وحالة واحدة في البيضاء مخالطة، وحالة في قصر بن غشير قادمة من تركيا، وحالة جديدة في تندميرة.

فيما أعلن المركز عن تماثل 6 حالات للشفاء (حالتان مخالطتين، وحالتان أساسيتان، وحالة عائدة من السفر، وحالة قادمة من الجنوب).

وأوضح المركز أنه تسلم 1038 عينة أمس الثلاثاء منها 334 بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و10 عينات بمختبر المستشفى الجامعي طرابلس، و53 عينة بمختبر فرع المركز الوطني سبها، و321 بمختبر مركز بنغازي الطبي، و72 بمختبر مستشفى الكويفية، و93 بمختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و94 بمختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و7 عينات بمختبر المركز المرجعي زليتن، و54 عينة بمختبر فرع المركز الوطني مصراتة.

وبحسب البيان فإن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 484 حالة بينها  398 نشطة حتى الآن، بينما تعافى 76 شخصا واستقرت الوفيات عند 10 حالات.

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