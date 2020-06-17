البحرين: «إعلان القاهرة» يهدف لاستقرار ليبيا وتقويض التدخلات الأجنبية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل البحريني حمد بن عيسي, (الإنترنت)

أعلن العاهل البحريني حمد بن عيسي، دعمه لـ«إعلان القاهرة» الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة، وتقويض التدخلات الأجنبية بها، وفق بيان للرئاسة المصرية اليوم.

وأوضحت الرئاسة أن بن عيسي بحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي، آخر تطورات القضية الليبية في ضوء إطلاق إعلان القاهرة بشان التسوية السياسية الشاملة.

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وبحسب البيان، تناول الاتصال التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي في عدة مجالات، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إذ تم التوافق علي الاستمرار في جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمات القائمة في المنطقة علي نحو يدعم سيادة الدولة الوطنية ووحدتها وعودة مؤسساتها وحماية مقدرات الشعوب.

كما تناول الاتصال جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين الشقيقين.