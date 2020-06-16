وزير الصحة يبحث استئناف صيانة مشروع مستشفي الوحدة درنة

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الثلاثاء 16 يونيو 2020, 06:06 مساء

بحث وزير الصحة بالحكومة الموقتة، مع رئيس مجلس النواب، المستشار، عقيلة صالح، استئناف العمل في تنفيذ مشروع استكمال مستشفي الوحدة العلاجي التعليمي درنه المتعثر  منذ عام 2011 وذلك بحضور مدير المستشفى، إبراهيم عزوز.

وأوصى  رئيس مجلس النواب، بمنح الشركة المتعاقد معها أسبوعين، كحد أقصى لاستيفاء اجراءتها للبدء في المشروع على أرض الواقع، وإلا ستتعرض الشركة للمخالفة القانونية ويسحب منها المشروع.

يذكر أن مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي درنه الواقع بمنطقة باب طبرق ذو سعة سريره تقدر «525» سرير لا يزال تحت الصيانة الكاملة منذ عام 2011 ويعمل المستشفي حاليا من خلال عيادات متفرقه داخل المدينة وتوجد بها أغلب التخصصات الطبية وتجري به جميع العمليات الجراحية والولادة ويستقبل جميع الحالات من المناطق المجاورة.

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كما تناول الاجتماع جملة من الموضوعات التي تتعلق بمتابعة موقف اللجان المختصة بجائحة كورونا على مستوى كل البلديات والمؤشرات الأخيرة في مدينة سبها والإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن من قبل الحكومة الموقتة، بالتنسيق مع اللجنة العليا المختصة بمكافحة وباء كورونا.

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