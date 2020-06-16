رئيس وزراء اليونان يندد في لقاء مع نتنياهو بـ«السلوك العدواني لتركيا في المتوسط»

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس, (الإنترنت)

ندد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الثلاثاء، خلال محادثات في القدس مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بما سماه «السلوك العدواني لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط»، وذلك خلال مباحثات تناولت ملف الطاقة.

وقال ميتسوتاكيس وإلى جانبه نتنياهو، اليوم الثلاثاء، «آثرت مع رئيس الوزراء الحوادث الأخيرة للسلوكيات التركية غير القانونية والاستفزازية على حدودنا البحرية والجوية والبرية»، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف «نعتبر هذا النشاط تهديدا للسلام والاستقرار الاقليميين».

فرنسا تندد بالتدخل التركي «غير المقبول» في ليبيا

كما تحدثت عن «الآثار المزعزعة للاستقرار التي تسببت بها تركيا فيما يتعلق بعلاقتها مع ليبيا»، موضحا أن «الاتفاقية لاغية وباطلة تمامًا» فيما يتعلق بتعيين المناطق البحرية بين البلدين، في إشارة إلى الاتفاق الذي وقعته أنقرة مع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

من جانبه أشاد نتنياهو بالعلاقات بين إسرائيل واليونان، وأبدى تفاؤلا بالنسبة إلى العلاقات مع قبرص واليونان وشراكتهما لنقل الغاز البحري إلى البر الأوروبي، قائلا «لدينا مصالح مشتركة ونواجه تحديات مشتركة ولدينا فرص مشتركة استثنائية».

ووقعت إسرائيل واليونان في يناير الماضي، اتفاق «إيست ميد» لإنشاء خط أنابيب ضخم لضخ الغاز من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، وسط اعتراض تركيا.

ويزور رئيس الوزراء اليوناني إسرائيل حيث يترأس أكبر وفد رفيع يزور هذا البلد منذ بدء انتشار جائحة كوفيد -19، يرافقه ستة وزراء بينهم وزيرا الدفاع والسياحة.

وقال مكتب نتنياهو إن الجانبين سيوقعان ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات الإنترنت والزراعة والسياحة.