بلدية بني وليد تطالب المواطنين والجهات الخاصة بإخلاء المقار العامة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 16 يونيو 2020, 10:30 مساء
مقر الأمن الداخلي ببني وليد الذي استعادته البلدية. (المجلس البلدي بني وليد)

طالب المجلس البلدي بني وليد كل الجهات الخاصة والمواطنين المستخدمين المقرات والمؤسسات والعقارات العامة «بطريقة غير شرعية» داخل نطاق البلدية، بضرورة إخلائها وتسليمها إلى البلدية خلال ثلاثة أيام.

وقال مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة ببلدية بني وليد، عبدالمنعم الساعدي، لـ«بوابة الوسط» إن عميد البلدية، سالم انوير، أصدر قرارا بشأن استعادة وتسليم عدد من المقرات والمباني إلى الجهات الحكومية.

وأوضح أن من بين المقرات التي جرى استعادتها: محطة وقود قطاع المواصلات، ومبنى مكتب العمل والتأهيل، ومبنى مباحث الجوازات، ومخازن الشركة العامة للأسواق، ومبنى قطاع النظافة، ومبنى قطاع الكهرباء، ومبنى المختبر الجرثومي، ومبنى قطاع الزراعة، ومبنى أمانة المؤتمر سابقا، ومحطة وقود الكهرباء، والمبنى الإداري لقطاع الاقتصاد، ومقر مكتب الأمن الداخلي.

وأكد الساعدي أن الجهات القانونية والأمنية في البلدية ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد كل المعتدين على أملاك الدولة في المدينة.

وأصدر عميد بلدية بني وليد، سالم انوير، خلال الأيام الماضية القرار رقم «24» لسنة 2020 بشأن استرداد جميع عقارات وأملاك الدولة داخل البلدية وإعادتها إلى ملاكها من الجهات والقطاعات الحكومية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ابنة شقيق ترامب تنشر مذكرات مثيرة للجدل بشأن الرئيس الأميركي.. «كيف صنعت عائلتي ...
دولى
إسرائيل ترفع عدد الرؤوس النووية بحوزتها إلى 90 رأسا
دولى
بريطانيا تقرر علاج مرضى «كوفيد-19» لديها بمنشط «ديكساميثازون» فورا
دولى
دراسة: العلاج بالمنشطات ينقذ ثلث المصابين بأعراض «كورونا» الأكثر خطورة
دولى
ضربات مؤلمة لمورينيو قبل مواجهة مانشستر يونايتد
رياضة عالمية
«ناتو» يعرب عن قلقه من «تزايد الدور الروسي» في ليبيا
ليبيا
حرس السواحل البريطاني يعثر على حطام مقاتلة أميركية سقطت شمال إنجلترا
دولى
فرنسا تطالب بإنهاء التدخل التركي في ليبيا
ليبيا
خفض مستوى المباحثات بين روسيا وتركيا بعد خلافات بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
النهر الصناعي: توقف ضخ المياه عبر المسار الأوسط المغذي لبني وليد وترهونة بسبب ...
ليبيا
«المحاسبة» يكشف واقعة فساد ويحيل المتورطين إلى النائب العام بينهم أحد أعضاء ...
ليبيا
«اقتصاد الموقتة» تتخذ «إجراءات عاجلة» بشأن توفير السلع التموينية والخبز
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كوريا الشمالية تفجر مكتب الارتباط مع الجنوب (فيديو)