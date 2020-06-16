حبس شخص تعدى على رئيس شركة الكهرباء بالسب والشتم والتهديد بالقتل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يونيو 2020, 08:30 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إن شخصا تعدى على رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، بالسب والشتم والتهديد بالقتل، مؤكدة أن هذا الشخص يدعى عبدالعظيم أبوبكر عامر.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن وزير الداخلية فتحي باشاغا أصدر تعليماته للأجهزة الأمنية بالقبض عليه، لكنه قام بتسليم نفسه طواعية إلى النيابة العامة والتي قامت بالتحقيق معه وقررت سجنه في سجن الجديدة على ذمة التحقيق.

وشددت الوزارة على أن من يتطاول أو يتعدى على القانون تتم محاسبته، وأن يد العدالة ستطال كل من ارتكب جرما بحق المواطنين أو الاعتداء عليهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ابنة شقيق ترامب تنشر مذكرات مثيرة للجدل بشأن الرئيس الأميركي.. «كيف صنعت عائلتي ...
دولى
إسرائيل ترفع عدد الرؤوس النووية بحوزتها إلى 90 رأسا
دولى
بريطانيا تقرر علاج مرضى «كوفيد-19» لديها بمنشط «ديكساميثازون» فورا
دولى
دراسة: العلاج بالمنشطات ينقذ ثلث المصابين بأعراض «كورونا» الأكثر خطورة
دولى
ضربات مؤلمة لمورينيو قبل مواجهة مانشستر يونايتد
رياضة عالمية
«ناتو» يعرب عن قلقه من «تزايد الدور الروسي» في ليبيا
ليبيا
حرس السواحل البريطاني يعثر على حطام مقاتلة أميركية سقطت شمال إنجلترا
دولى
فرنسا تطالب بإنهاء التدخل التركي في ليبيا
ليبيا
خفض مستوى المباحثات بين روسيا وتركيا بعد خلافات بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
النهر الصناعي: توقف ضخ المياه عبر المسار الأوسط المغذي لبني وليد وترهونة بسبب ...
ليبيا
«المحاسبة» يكشف واقعة فساد ويحيل المتورطين إلى النائب العام بينهم أحد أعضاء ...
ليبيا
«اقتصاد الموقتة» تتخذ «إجراءات عاجلة» بشأن توفير السلع التموينية والخبز
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كوريا الشمالية تفجر مكتب الارتباط مع الجنوب (فيديو)