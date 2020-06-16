حبس شخص تعدى على رئيس شركة الكهرباء بالسب والشتم والتهديد بالقتل

شعار الشركة العامة للكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إن شخصا تعدى على رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، بالسب والشتم والتهديد بالقتل، مؤكدة أن هذا الشخص يدعى عبدالعظيم أبوبكر عامر.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن وزير الداخلية فتحي باشاغا أصدر تعليماته للأجهزة الأمنية بالقبض عليه، لكنه قام بتسليم نفسه طواعية إلى النيابة العامة والتي قامت بالتحقيق معه وقررت سجنه في سجن الجديدة على ذمة التحقيق.

وشددت الوزارة على أن من يتطاول أو يتعدى على القانون تتم محاسبته، وأن يد العدالة ستطال كل من ارتكب جرما بحق المواطنين أو الاعتداء عليهم.