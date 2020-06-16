وزير بريطاني للسراج: لا بديل عن الحل السياسي في ليبيا

السراج ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

جدد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، التأكيد أنه «لا بديل للحل السياسي في ليبيا»، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

جاء تصريح الوزير البريطاني خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الوزير البريطاني بحث مع السراج مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأضاف أن الوزير البريطاني عبر خلال الاتصال «عن إدانة بلاده الشديدة للمقابر الجماعية التي اكتشفت بمدينة ترهونة إثر تحريرها من الميليشيات المعتدية، وأعلن عن دعمها للتحقيقات التي تجريها السلطات المختصة بحكومة الوفاق الوطني في هذه الانتهاكات المرعبة».

القبلاوي: السراج طلب مساعدة البعثة الأممية للتحقيق في جرائم ترهونة وجنوب طرابلس

وتقدم رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بطلب إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتقديم المساعدة اللازمة للجهات الوطنية للتحقيق في جرائم بمدينة ترهونة وجنوب العاصمة طرابلس تتهم الحكومة القوات التابعة للقيادة العامة بالمسؤولية عنها، بحسب ما أعلنه الناطق باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق، محمد القبلاوي.