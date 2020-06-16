الغنوشي: لا مستقبل لحروب الوكالة في ليبيا

لقاء الغنوشي مع السفير الأوروبي لدى تونس. (مجلس نواب الشعب التونسي)

دعا رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي، راشد الغنوشي، إلى التنسيق مع الاتحاد الأوروبي في الملف الليبي، قائلاً إنه «لا مستقبل للحروب بالوكالة في هذا البلد».

واستقبل الغنوشي، بمقر مجلس النواب، سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس، باتريس برغاميني في مناسبة انتهاء مهامه.

وشدد رئيس المجلس على ضرورة التنسيق المشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي في الملف الليبي، مضيفًا: «نحن نشترك في حرصنا على إرساء السلام والأمن في ليبيا».

ورأى الغنوشي أنه «لا بديل عن الحل الليبي - الليبي وعبر الحوار السياسي» وأنه «لا مستقبل للحروب الأهلية والصراعات وحروب الوكالة» وفق ما نقل بيان مجلس نواب الشعب التونسي الثلاثاء.

بدوره، أكد السفير الأوروبي دور تونس في أن تكون جزءًا من الحل في ليبيا وحاضنة لكل أطراف النزاع هناك.

وتزامنت المشاورات بين الجانبين مع تباحث وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الري، أمس الإثنين، في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويغي دي مايو.

وأبرز نور الدين الري محورية الملف الليبي، وما يكتسيه من أهمية لتونس، باعتبار متانة وتميز العلاقة بين الشعبين الشقيقين، مجددًا التذكير بموقف تونس الداعي إلى التمسك بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية شاملة للأزمة في ليبيا.

وأكد الوزيران العزم على مواصلة العمل لدفع المساعي الرامية إلى إيجاد حل سياسي ليبي– ليبي يضمن وحدة ليبيا وحماية استقرارها وأمن شعبها الشقيق.