تشكيل لجنة خبراء لوضع تصور لعودة الدراسة بأكاديمية الدراسات البحرية

اجتماع معتوق ومسؤولي أكاديمية الدراسات البحرية. (وزارة المواصلات)

اتفق المفوض بوزارة المواصلات، المهندس ميلاد معتوق، مع مسؤولي أكاديمية الدراسات البحرية على تشكيل لجنة من خبراء مختصين لوضع تصور من أجل إعادة الدراسة إلى الأكاديمية، بحسب مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات.

جاء الاتفاق خلال اجتماع معتوق، صباح اليوم الثلاثاء، مع كل من: آمر أكاديمية الدراسات البحرية، العميد بحار أحمد علي أيوب، ومعاون آمر الأكاديمية، العميد بحار رمضان العبدلي، ومدير مركز العاملين بالأكاديمية، العميد بحار العارف أبوعبود، وآمر كلية التقنية، العميد بحار محمود دلعوب.

وقال مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى بحضور رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، المهندس عمر الجواشي والمستشار القانوني بالوزارة، الأستاذ ناصر شوبار.

وأوضح أن الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة المواصلات في طرابلس خصص «لمناقشة السبل الكفيلة بإعادة تفعيل الدراسة بالأكاديمية، لما يخدم احتياجات القطاع البحري المدني والعسكري في مختلف التخصصات البحرية».

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة القرارات الصادرة بخصوص مكونات أكاديمية الدراسات البحرية وتبعيتها وكيفية التوصل إلى صيغة مشتركة لإعادة الدراسة والتدريب للأكاديمية وفق المعايير والمتطلبات الدولية المعمول بها في المجال البحري.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق «على تشكيل لجنة من المختصين لوضع تصور لتحقيق هذه المستهدفات في الجوانب العلمية والفنية والإدارية والقانونية ليتم اعتماده من رئاسة الأركان العامة ووزارة المواصلات بغية تطبيقه في تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه».