القبلاوي: السراج طلب مساعدة البعثة الأممية للتحقيق في جرائم ترهونة وجنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يونيو 2020, 06:03 مساء
الناطق باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، محمد القبلاوي. (وزارة الخارجية)

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، محمد القبلاوي، أن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، طلب في رسالة موجهة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقديم المساعدة اللازمة للجهات الوطنية للتحقيق في جرائم بمدينة ترهونة وجنوب العاصمة طرابلس تتهم الحكومة القوات التابعة للقيادة العامة بالمسؤولية عنها.

وأضاف القبلاوي في تصريحات وزارة الخارجية عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، أن السراج «أكد أنه سيكون من المفيد جدا في هذه المرحلة تقديم البعثة المساعدة اللازمة لجهات التحقيق الوطنية على أن تكون هذه المساعدة في صورة مساعدات فنية ومشورات في مجال حقوق الإنسان وتوثيق هذه الانتهاكات وجمع الأدلة».

وأضاف الناطق باسم وزارة الخارجية أن حكومة الوفاق الوطني «تسعى للتحقيق في جرائم المقابر الجماعية في مدينة ترهونة وزرع الألغام جنوب العاصمة طرابلس ومعاقبة مرتكبيها بكل شفافية واحترافية».

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ويوم الأحد، دعا المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ موقف حازم بشأن «جرائم ترهونة» التي حمل مسؤوليتها للقوات التابعة للقيادة العامة، بحسب سلسلة تغريدات نشرتها الوزارة عبر حسابها على موقع «تويتر» اليوم الأحد.

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