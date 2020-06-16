معيتيق يشيد بجهود بريطانيا لإعادة افتتاح موانئ تصدير النفط ودعم المؤسسات الأمنية

معيتيق وسفير بريطانيا لدى ليبيا. (إدارة الإعلام والتواصل)

أشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، بجهود المملكة المتحدة لإعادة افتتاح موانئ تصدير النفط ودعم المؤسسات الأمنية، مؤكدا ضرورة استمرار تنسيق المواقف الدولية بين حكومتي البلدين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء بين معيتيق وسفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، نيكولاس هوبتن، بحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وقالت إدارة الإعلام والتواصل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن السفير البريطاني أكد من جهته «ضرورة العمل على إنهاء الأعمال العسكرية لضمان سلامة المدنيين، وعلى دور حكومة الوفاق في بسط الأمن والاستقرار».

وكان السفير البريطاني أجرى في وقت سابق اتصالات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.