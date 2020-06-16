باشاغا يناقش مع اللجنة العلمية إمكانية تخفيف حظر التجول تدريجيا خلال الفترة المقبلة

اجتماع باشاغا مع اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة فيروس «كورونا المستجد». (وزارة الداخلية)

عقد المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة فيروس «كورونا المستجد»، لاستعراض الوضع الوبائي داخل البلاد، ومناقشة القرارات الصادرة من المجلس الرئاسي بشأن فرض حظر التجول وإمكانية تخفيف الحظر تدريجيا خلال المدة القادمة وبالأخص لبعض الأنشطة التجارية والفردية، بحسب الوزارة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع ناقش أيضا وضع خطة عمل لتنظيم المصارف التجارية بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي وتحديد ساعات عمل المصارف لمدة زمنية معينة، وذلك على مراحل تدريجية بالتنسيق مع مصلحة أمن المرافق والمنشآت.

وأضافت أن الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الداخلية في طرابلس تطرق إلى موضوع دعم وزارة الداخلية للجنة العلمية الاستشارية خصوصا في المدن والمناطق غير الملتزمة بقرارات حظر التجول، وإمكانية فرض حظر كلي خلال العطلات الرسمية، كما ناقش ما تمر به العاصمة طرابلس جراء الحرب وانقطاع للكهرباء والمياه الأمر الذي أثر بالسلب على المواطنين.