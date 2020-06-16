بدء صيانة محولات غرب درنة وإعادة تشغيل الدائرة الأولى بمحطة الماية

شعار الشركة العامة للكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء، بدء صيانة محطة محولات غرب درنة، وإعادة تشغيل الدائرة الأولى بمحطة الماية جهد «30 kv».

وقالت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن عطبا بالكابل الرئيسي المغذي لمحطة محولات غرب درنة أدى إلى تلف محول الجهد على الخلية الرئيسية، لافتة إلى عمل دائرة الجهد المتوسط درنة، ودائرة التحكم الفرعي درنة على إصلاح العطل لإرجاع التيار للمناطق التي تتغذى على المحطة «حي السلام- شيحا الغربية».

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إلى ذلك، لفتت الشركة إلى تواصل الجهود لمعالجة الأضرار التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية، حيث تمكنت فرق الصيانة بدائرة صيانة الجهد المتوسط الغربية من شحن وإرجاع الدائرة الأولى في محطة الماية جهد «30 kv» إلى الوضع التشغيلي السابق.