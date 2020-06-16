أكثر من 150 عائلة نازحة من جنوب وغرب سرت بسبب الاشتباكات

مقر بلدية سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت مدير مكتب الشؤون الاجتماعية في سرت سمية امطير، إن أكثر من 150 عائلة نزحت من مناطق الاشتباكات في وادي جارف، وقرارة القزاح، والثلاثين، الواقعة جنوب وغرب سرت.

وأوضحت سمية امطير، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن هذه الإحصائية من واقع التسجيل من اللجنة المكلفة بحصر العائلات النازحة من مواقع الاشتباكات قبل أسبوع وأكثر.

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وطالبت وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الموقتة بتوفير الإمكانات للعائلات النازحة من مفروشات ومواد غذائية، وتدبير شقق بالإيجار لها، منوهة بأن هذه المطالبة كانت محور حديث مع وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة رئيس لجنة الأزمة الدكتورة فتحية حامد.

يذكر أن المجلس التسييري لبلدية سرت شكل لجنة بخصوص حصر العائلات النازحة من مناطق خارج المدينة إلى بلدية سرت، ومنها ترهونة وغيرها.