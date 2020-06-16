البعثة الأممية تعرب عن قلقها إزاء «احتجاز مصريين» في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يونيو 2020, 02:50 مساء
مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، 19 مايو 2020. (بوابة الوسط)

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء «اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة».

وأشارت إلى أن الأمر «قد يعد انتهاكا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ورحبت البعثة بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بهذا الخصوص، كما دعت السلطات المحلية في طرابلس إلى إجراء تحقيق فوري، والكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص ومكان وجودهم، وضمان معاملتهم وفقا للمعايير الدولية.

ويوم الأحد الماضي أعلنت «داخلية الوفاق»، إنها «بصدد التحري عن صدق» فيديو جرى تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يظهر احتجاز مجموعة من العمال المصريين في مكان غير معروف.

وكلفت الوزارة جهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للعمليات الأمنية بالتحري عن هذه الوقائع وجمع المعلومات عنها وفتح محاضر استدلالات بشأنها سواء صحة هذه المعلومات أو كانت مزيفة لأغراض أخرى وتقديم مرتكبيها للعدالة في كل الأحوال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حرس السواحل البريطاني يعثر على حطام مقاتلة أميركية سقطت شمال إنجلترا
دولى
فرنسا تطالب بإنهاء التدخل التركي في ليبيا
ليبيا
خفض مستوى المباحثات بين روسيا وتركيا بعد خلافات بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
النهر الصناعي: توقف ضخ المياه عبر المسار الأوسط المغذي لبني وليد وترهونة بسبب ...
ليبيا
«المحاسبة» يكشف واقعة فساد ويحيل المتورطين إلى النائب العام بينهم أحد أعضاء ...
ليبيا
«اقتصاد الموقتة» تتخذ «إجراءات عاجلة» بشأن توفير السلع التموينية والخبز
ليبيا
ماذا وراء غياب المبادرة المغاربية عن المشهد الليبي؟
ليبيا
أوغلو: لا خلاف مع روسيا بشأن الملف الليبي.. ونسعى إلى وقف إطلاق النار
ليبيا
روسيا تحكم بالسجن 16 عاما على عنصر سابق في البحرية الأميركية بتهمة التجسس
دولى
«كورونا» يعاود الانتشار في الصين وأوروبا تحاول السيطرة على الوباء.. ومرضى الهند ...
دولى
وزير الطاقة التركي: إنشاء محطتي كهرباء في ليبيا وتطوير التعاون في التنقيب عن ...
ليبيا
بلدية تاجوراء تطلق اسم سلطان عثماني على أحد شوارعها
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كسكسي بالخضراوات على البخار