مركز علاج أمراض القلب في تاجوراء يتسلم أجهزة تحاليل طبية

جهاز تحاليل مقدم إلى مركز علاج أمراض القلب في تاجوراء، 16 يونيو 2020، (صحة الوفاق)

تسلّم المركز الوطني لعلاج أمراض القلب في تاجوراء شحنة من الإمدادات الطبية، تتمثل في عددٍ من الأجهزة والمعدات اللازمة لرفع كفاءة وطاقة العمل بالمختبر الطبي في المركز.

وتتمثل هذه الشحنة في أجهزة لقياس مكونات الدم «CBC»، وأجهزة تحليل هرمونات وتحليل كيمياء الدم، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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يذكر أن الإمدادات الطبية تصل تباعا إلى المرافق الصحية في مختلف مدن ومناطق البلاد؛ تنفيذًا لخطة الوزارة الرامية إلى دعم الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الصحي العام.

وفي 9 يونيو الجاري، قدمت الوزارة إلى مستشفى الجلاء للنساء والولادة في طرابس، شحنة من الإمدادات الطبية تتمثل في أربعة أجهزة طرد مركزي، وجهاز كيمياء الدم، وأجهزة خاصة بقسم المناعة، وقسم الأحياء الدقيقة، وقسم أمراض الدم.