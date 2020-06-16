أحوال الطقس اليوم: اعتدال الأجواء في مناطق الشمال

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد مناطق شمال البلاد طقسا معتدلا، على أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا بسيطا غدا على الشمال الغربي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، بقاء الطقس مستقرا على الجنوب، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 22 و39 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و32 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة بين 22 و27 درجة مئوية على الخليج إلى بنغازي، وبين 30 و36 درجة مئوية على باقي المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و37 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34 و39 درجة مئوية.