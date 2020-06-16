تشغيل محول كهرباء بالهضبة وبدء ربط محطة جديدة بالشبكة في الخمس

محطة الهضبة، 16 يونيو 2020. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، تشغيل المحول رقم «3» جهد «30/220 سعة 100ميجا فولت أمبير» داخل محطة الهضبة، إلى جانب البدء في تنفيذ الاختبارات التشغيلية بمحطة «30/11 ك.ف» البيطرة بمنطقة سوق الخميس بالخمس، تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات التوزيع.



وقالت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن تشغيل المحول جاء نتيجة جهود مهندسي وفنيي الإدارة العامة لنقل الطاقة، لافتة إلى أن العمل جار لصيانة وتشغيل المحول رقم «2» جهد «220/ 30 ك.ف».

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ونشرت صفحة الشركة بموقع «فيسبوك» صورًا تظهر مهندسي وفنيي الإدارة العامة لنقل الطاقة خلال عملها على إعادة تشغيل وصيانة محولات محطة الهضبة.



إلى ذلك، كشفت شركة الكهرباء عن البدء في تنفيذ الاختبارات التشغيلية بمحطة «30/11 ك.ف» البيطرة بمنطقة سوق الخميس بالخمس، لافتة إلى العمل على ربط المحطة بالشبكة العامة وتشغيلها قريبًا، مبينة أن المحطة تسهم في دعم واستقرار الشبكة الكهربائية بالمنطقة.



وفي مؤتمر صحفي عُقد الشهر الماضي، أكد مسؤولو شركة الكهرباء، أن الاشتباكات المسلحة حول العاصمة طرابلس، وفي بعض المناطق سبب في المشكلات التي تعاني منها الشبكة، والتي تؤدي إلى الإظلام التام أحيانا وكثير من الانقطاعات.