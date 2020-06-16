سيالة يبحث مع بوقادوم تطورات الأوضاع في ليبيا

سيالة (وسط) خلال استقباله بوقادوم (يسار) في ليبيا، 18 فبراير 2020. (خارجية الوفاق)

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، تطورات الأوضاع في ليبيا، إلى جانب الترشيحات للعضويات غير الدائمة في مجلس الأمن.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين، إن سيالة تلقى اتصالا هاتفيًا من بوقادوم، تناول خلاله الطرفان التشاور في تطورات الأوضاع في ليبيا، والتنسيق بين الدولتين.

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كما لفت البيان إلى بحث الجانبين تبادل وجهات النظر حول الترشيحات للعضويات غير الدائمة في مجلس الأمن.

يشار إلى أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، جدد أخيرًا، موقف بلاده الثابت الدّاعي إلى الحوار بين «الأشقاء الليبيين» من أجل الوصول إلى حل سياسي، وذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الذي بدأ زيارة الجزائر السبت الماضي. وقال تبون إن الحل السياسي السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية.

كما جددت وزارة الخارجية الجزائرية في 7 يونيو، تمسكها بالدور المحوري لدول الجوار الليبي لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء من خلال اعتماد الحوار الشامل كسبيل وحيد لتحقيق السلام في ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها، ذلك في تعليقها على المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، والتي حملت اسم «إعلان القاهرة».