«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة سرعتها 25 عقدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يونيو 2020, 11:55 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على ساحل درنة تصل سرعتها غدًا، الأربعاء، إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحر الصادرة عن المركز أن السماء صافية قليلة السحب على الساحل الليبي من رأس اجدير، فيما يكون البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، ولا يتجاوز ارتفاع موج البحر المترين.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية تتحول غدًا، الأربعاء، إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 5 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، ويكون غدًا هادئا على ساحل زوارة.
- الرؤية جيدة، ودرجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية، وتكون غدًا، الأربعاء، غربية على ساحل شحات، سرعتها بين 5 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على ساحل درنة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و مترين.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- الرؤية جيدة، درجة حرارة سطح البحر 19 درجة مئوية.

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