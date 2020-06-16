توزيع مساعدات على الأسر النازحة في الأبيار

مساعدات إنسانية مخصصة لأسر نازحة في مدينة الأبيار، 15 يونيو 2020، (وال بنغازي)

بدأت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية توزيع مساعدات على العائلات النازحة الموجودة في مدينة الأبيار.

وقدمت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين شحنة المساعدات، وهي مخصصة للنازحين من المنطقتين الغربية والجنوبية «سرت، الهيشة، أبوقرين، طرابلس، سبها»، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، أمس الإثنين.

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وشرع الفريق الميداني بالهيئة في عملية التوزيع المساعدات التي تمثلت في «مراتب، بطاطين، وعاء بلاستيك، وسلة مواد نظافة خاصة، وأواني طهي»، تزامنا مع تفشي فيروس كورونا المستجد، والقيود المفروضة على الحركة، والتي تجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة على الفئات الهشة من المجتمع.