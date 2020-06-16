شكشك والشنطي يبحثان التنسيق بين «المحاسبة» و«الرقابة الإدارية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يونيو 2020, 09:45 صباحا
لقاء رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، 15 يونيو 2020ـ (ديوان المحاسبة)

بحث رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي التنسيق والتعاون بين الجهتين «لضمان تحقيق أهداف الرقابة على المال العام».

جاء ذلك في لقاء جمع الطرفين في مقر الديوان بالعاصمة أمس الإثنين، حيث جرى الاتفاق على ضرورة تركيز الجهود في هذه الفترة على «موضوعات محددة تلبي احتياجات المجتمع، وتحافظ على المال العام»، حسب بيان الديوان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واتفق الجانبان على ضرورة التعاون لاستكمال التحقيقات المشتركة في عدد من القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، «تحقيقا لسيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب».

وأعلن ديوان المحاسبة أمس، اكتشاف واقعة فساد وتقاضي رشاوي من بعض المسؤولين في إحدى الجهات الخاضعة للديوان، دون أن يسميها، بالتواطؤ مع أحد أعضائه، مشيرا إلى تجميد كافة العمليات على حسابات الجهة والتحفظ على أرصدتها في 7 يونيو الجاري، إلى حين انتهاء التحقيق، كما شكل رئيس الديوان لجنة تحقيق مع عضو الديوان على خلفية الشبهات المرتبطة به.

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