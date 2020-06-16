المشري يبحث مع السفير الإيطالي تداعيات «حرب العاصمة»

لقاء المشري والسفير الإيطالي في طرابلس، 15 يونيو 2020، (مجلس الدولة)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع السفير الإيطالي لدى ليبيا غوزيبي بوتشينو تداعيات الحرب في العاصمة طرابلس، وما خلفته من دمار في البنية التحتية ومنازل المدنيين

جاء ذلك خلال اجتماع في طرابلس أمس الإثنين، إذ أبدى السفير استعداد الحكومة الإيطالية إرسال فرق متخصصة ومعدات للمساعدة في إزالة الألغام جنوب طرابلس، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وثمن المشري الخطوة الإيطالية، معربا عن أمله في زيادة آفاق التعاون الثنائي مع الجانب الإيطالي.

والأحد الماضي، أعلنت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق، بدء تعاون ثنائي مع الجانب الإيطالي لإزالة الألغام جنوب طرابلس.

وأضافت أن حكومة الوفاق تسعى «بشكل حثيث للتعاون مع عديد الدول على رأسها تركيا وإيطاليا والمنظمات المعنية للعمل على البحث وإزالة كافة الألغام لضمان عودة آمنة للمواطنين إلى بيوتهم وأملاكهم».