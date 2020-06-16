اجتماع للجنة مكافحة «كورونا» سبها بعد إعادة تشكيلها بواسطة «صحة الوفاق»

اجتماع لجنة مكافحة جائحة كورونا سبها، 15 يونيو 2020 (بوابة الوسط).

عقدت لجنة مكافحة جائحة فيروس كورونا بسبها، الاثنين، اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها من جديد، وذلك بقاعة جمعية الهلال الأحمر الليبي بالمدينة.

وقال رئيس اللجنة محمد أبو خزام في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «هذا الاجتماع يعتبر الأول بعد إعادة تشكيلها من جديد من قبل وزارة الصحة بحكومة الوفاق».

وأوضح أنه «تمت مناقشة العراقيل التي تواجه عمل اللجنة، وكذلك الصعوبات التي تواجه مركز العزل الصحي بسبها من نقص الكوادر الطبية».

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة صلاح إبراهيم إن الاجتماع «خلص إلى تحديد المهام والاختصاصات لأعضاء اللجنة، كل حسب تخصصه، وكذلك البدء في التواصل مع الجهات ذات العلاقة بمكافحة فيروس كورونا».

وسجلت في سبها، أعلى نسبة إصابة بالفيروس في ليبيا، ووصل عدد الحالات المسجلة فيها إلى 190 حالة، بحسب بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

