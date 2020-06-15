أعلن مدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها، عبدالحميد الفاخري، شفاء أول حالة مصابة بفيروس «كورونا المستجد» في سبها.
ولفت الفاخري في بيان اليوم، إلى أن العدد الكلي للإصابات في سبها وما جاورها حتى الآن وصل إلى 203 حالات، و5 وفيات.
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