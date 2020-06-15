شفاء أول حالة مصابة بفيروس «كورونا المستجد» في سبها

مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها عبدالحميد الفاخري، 3 يونيو 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن مدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها، عبدالحميد الفاخري، شفاء أول حالة مصابة بفيروس «كورونا المستجد» في سبها.

ولفت الفاخري في بيان اليوم، إلى أن العدد الكلي للإصابات في سبها وما جاورها حتى الآن وصل إلى 203 حالات، و5 وفيات.