الشركة العامة تناقش استكمال محطة كهرباء بصبراتة مع المجلس التسييري للبلدية

اجتماع المدير التنفيذي لشركة الكهرباء مع أعضاء المجلس التسييري لبلدية صبراتة. (شركة الكهرباء)

ناقشت الشركة العامة للكهرباء، مع المجلس التسييري لبلدية صبراتة استكمال مشروع «محطة كهرباء 220 ك.ف» صبراتة، بحسب ما نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، المهندس على ساسي، صباح اليوم الاثنين، بمقر الشركة الرئيس ببوابة الجبس في طرابلس، مع أعضاء المجلس التسييري لبلدية صبراتة بحضور مستشار المدير التنفيذي لشؤون التوزيع، المهندس مصطفى شرلالة.

وقالت الشركة العامة للكهرباء إن نسبة الإنجاز بمشروع محطة صبراتة وصلت إلى أكثر من 50%، مشيرة إلى أن المشروع تنفذه شركة الاعمال الكهربائية.

ورحب المدير التنفيذي في بداية الاجتماع بزيارة أعضاء المجلس التسييري لبلدية صبراتة لمقر الشركة، مؤكدا على أهميتها من أجل التعاون لصالح المواطن بالمنطقة، فيما أبدى أعضاء المجلس التسييري في ختام زيارتهم استعدادهم للتعاون التام في ظل هذه الظروف الصعبة مع الشركة العامة للكهرباء.