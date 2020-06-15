وزير الخارجية الإيطالي يزور تركيا الأربعاء لبحث الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يونيو 2020, 07:29 مساء
وزير الخارجية الإيطالي مصافحا نظيره التركي خلال لقاء سابق في روما. (أرشيفية: آكي)

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية لويغي دي مايو سيزور تركيا بعد غد الأربعاء، بعد زيارته مدينة لوغانو السويسرية غدًا الثلاثاء، بحسب وكالة «آكي».

ولم تكشف الخارجية الإيطالية أجندة الزيارة، إلا أن «آكي» أكدت أن تطغى الأزمة الليبية على المحادثات بين دي مايو والمسؤولين الأتراك، فضلًا عن العلاقات الثنائية، وإعادة فتح خطوط الطيران بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية التركية، على موقعها الإلكتروني، إن زيارة دي مايو تأتي استجابة لدعوة نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، منوهة بأنها الزيارة الأولى في هذا العام إلى تركيا.

ووفق الخارجية التركية، سيجري خلال اللقاءات، بحث العلاقات الثنائية بين تركيا وإيطاليا، وعملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية الحالية، بالإضافة إلى مكافحة جائحة «كوفيد-19».

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