تركيا تؤكد تواصل محادثاتها مع روسيا بشأن النزاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يونيو 2020, 07:05 مساء
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مسؤولون أتراك الإثنين، أن أنقرة وموسكو ستواصلان عقد مباحثات بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا، رغم إلغاء زيارة رفيعة المستوى لوزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلى إسطنبول.

وكان من المنتظر وصول وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ووزير دفاعها سيرغي شويغو إلى اسطنبول الأحد، لكن البلدين أعلنا إلغاء الزيارة دون توضيح الأسباب، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو للصحفيين في إسطنبول الإثنين، «قررنا أنه سيكون من المفيد أكثر مواصلة المباحثات على مستوى تقني».

وذكرت وسائل إعلام تركية أنّ الطرفين اختلفا على تفاصيل وقف إطلاق النار، واتفقا على خفض مستوى المباحثات في محاولة لحلّ المسائل العالقة.

أوغلو: لا خلاف مع روسيا بشأن الملف الليبي.. ونسعى إلى وقف إطلاق النار

لكنّ أوغلو أصر على عدم وجود أي اختلافات في الرأي بشأن «المبادئ الرئيسية» بخصوص ليبيا، إلا أنّه «كان من المهم تفادي وقف إطلاق نار فاشل آخر».

وانهارت محاولة لتطبيق هدنة في وقت سابق هذا العام، وبعد ذلك بوقت قصير، بدأت قوات حكومة الوفاق تحقيق انتصارات على الأرض بمساعدة المستشارين العسكريين والطائرات المسيّرة التركية، وفق وكالة فرانس برس.

وقال تشاوش أوغلو إنه سيكون من «غير الواقعي» أن تتخذ تركيا وروسيا قرارات دون استشارة الليبيين «خاصة الحكومة الشرعية».

ونفى تكهنات بوجود صلة بالوضع في سورية، حيث تدعم تركيا وروسيا طرفين متنازعين أيضا.

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