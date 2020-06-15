حملة مرورية في بني وليد ضمن خطة «داخلية الوفاق»

سيارة شرطة تابعة لمديرية أمن بني وليد. (الإنترنت)

أطلقت مديرية أمن بني وليد، حملة أمنية مرورية تستهدف الكشف على أوراق السيارات وإتمام إجراءاتها القانونية وإزالة التعتيم الموجود على الزجاج ضمن الخطة الأمنية التي أطلقتها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني مؤخرا.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي ببلدية بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، أن مديرية الأمن طالبت أصحاب السيارات بضرورة تركيب اللوحات المعدنية على سياراتهم واستكمال إجراءات التسجيل في أقرب وقت ممكن.

كما دعت المديرية كافة أصحاب السيارات معتمة الزجاج إلى إزالة الزجاج المعتم، محذرة إياهم من انها ستضطر إلى مصادرتها وتطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين في حال عدم الالتزام بالقانون والتعليمات والقواعد المرورية.