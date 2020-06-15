وصول رحلة للعالقين بالخارج إلى مطار بنينا الدولي قادمة من مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يونيو 2020, 06:20 مساء
إنهاء إجراءات وصول عدد من العالقين القادمين مصر, 14 يونيو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة جائحة كورونا – بنغازى)

استقبل مطار بنينا الدولي مساء الأحد، رحلة قادمة من مصر على مثنها 96 راكبا خاصة بالمواطنين العالقين بالخارج ومن بينهم حالات مرضية..

وبحسب الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة جائحة كورونا – بنغازى، قامت فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابع للغرفة، باستكمال كافة الإجراءات الصحية المتعلقة بالرصد والتقصي وإجراءات الحجر الصحي، بعد استيفاء إجراءاتهم من مكتب الرقابة الصحية الدولية والجهات المختصة بمنفذ مطار بنينا الدولي..

ولفتت الغرفة في بيان، إلى تسكينهم بالمواقع المخصصة للحجر الصحي ومتابعة حالتهم الصحية عن طريق نقاط المراقبة الصحية التي تشرف عليها الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي، كما تمت إحالة حالتين مرضيتين إلى مركز بنغازي الطبي.

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