سرقة كابل كهرباء رئيسي يغدي عدد من مناطق بني وليد

رجال أمن يتمركزون في مفترق طريق مستشفى بني وليد. (الإنترنت)

تعرض كابل كهرباء رئيسي يغذي عدد من المناطق في مدينة بني وليد، فجر اليوم الإثنين، لعملية سرقة نفذها مجهولون ما أدى إلى إظلام تام في تلك المناطق.

وأوضح مصدر بدائرة الكهرباء في مدينة بني وليد، لـ«بوابة الوسط» أن الكابل يبلغ طوله أكثر 500 متر، ويغذي مناطق الظهرة وعدد من مناطق طريق المطار ببني وليد.

يشار إلى أن سرقة كابلات الكهرباء في بلدية بني وليد، تتكرر باستمرار مع غياب الجهات الأمنية وتهاونها في القبض على الخارجين عن القانون.

وخلال الفترة الماضية قامت مجموعة خارجة عن القانون بمحاولة سرقة أسلاك من خط «تماسلة»، لكنهم تركوها في مكانها ولاذوا بالفرار بعدما اكتشفوا أنها من الألومنيوم.