معيتيق يوجه بسرعة تجهيز إجراءات إنشاء محطتي تحلية شرق طرابلس ومصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يونيو 2020, 05:36 مساء
اجتماع معيتيق مع رئيس هيئة الموارد المائية ونوابه. (إدارة التواصل والإعلام)

وجه نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، خلال اجتماعه، صباح اليوم الاثنين، مع رئيس الهيئة العامة للموارد المائية، عمر سالم، ونوابه، بضرورة الإسراع في تجهيز الإجراءات الخاصة بإنشاء محطتي تحلية للمياه شرق مدينة طرابلس وفي مدينة مصراتة.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع تركز حول تفعيل عدد من المشروعات الخاصة بتحليه المياه والصرف الصحي حيث استعرض مسؤولو هيئة الموارد المائية الخطة المعتمدة لصيانة عدد من محطات التحلية والصرف الصحي بعدد من المناطق خلال العام الحالي.

وأضافت أن معيتيق وجه خلال الاجتماع إلى ضرورة البدء الفعلي بصيانة آبار مياه مناطق جبل نفوسة وإعادة تشغيل 105 بئر تقاسيم مدينة طرابلس كبديل في حال توقف منظومة النهر الصناعي، بالإضافة لصيانة وتشغيل محطات تحلية مياه كل من: زواره، الزاوية، زليتن، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وشدد نائب رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة صيانة شبكة الصرف الصحي قطاعات الطريق السريع بمدينة طرابلس وشبكة الصرف الصحي في منطقة أبوسليم خط سوق الثلاثاء ومحطة السكت بمدينة مصراتة.

كما أكد معيتيق على ضرورة قيام الهيئة «بتجهيز كافة لإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بإنشاء محطتي تحلية للمياه بشرق طرابلس ومصراته في مدة أقصاها شهرين لتكون نقلة كبيرة تساهم في التخفيف من أزمة المياه في كافة المناطق»، بحسب إدارة الإعلام والتواصل.

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