وصول 45 مليون دينار إلى مصارف بني وليد من «مركزي طرابلس»

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 15 يونيو 2020, 04:52 مساء
مروحية بمطار بني وليد أثناء تسليم السيولة النقدية المخصصة لمصارف البلدية. (الإنترنت)

وصلت، ظهر اليوم الإثنين، إلى مطار بني وليد طائرة مروحية تحمل على متنها سيولة مالية تقدر بـ45 مليون دينار مخصصة إلى فروع المصارف التجارية العاملة بالمدينة قادمة من المصرف المركزي بطرابلس.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالبلدية، عبدالمنعم الساعدي أن السيولة النقدية موزعة على فروع المصارف العاملة بالمدينة على النحو التالي: 25 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية الثلاثة، و12 مليون لمصرف سوف الجين الأهلي، و8 مليون للمصرف التجاري الوطني.

وذكر الساعدي لـ«بوابة الوسط» أنه سيجري الشروع في توزيعها على المواطنين حسب آلية وضعتها لجنة المتابعة المشكلة من قبل المجلس البلدي بني وليد.

يشار إلى أن فروع المصارف التجارية العامة في مدينة بني وليد غابت عنها السيولة المالية لأكثر من 10 أشهر.

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