مستشفى الهواري في بنغازي يعلن تسجيل إصابة جديدة بـ«كورونا»

مدير عام المستشفى الهواري في بنغازي، الدكتور عبدالرحمن يوسف، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إدارة مستشفى الهواري في مدينة بنغازي، اليوم الإثنين، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الإدارة إن الحالة لامرأة عمرها 39 عاما من سكان المدينة، وهي عائدة من منطقة الزيغن بالجنوب، وحالتها العامة مستقرة، حسب بيان على صفحة المستشفى في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وطمأن مدير عام المستشفى، الدكتور عبدالرحمن يوسف الأهالي على أن جميع الحالات في مستشفى الهواري بصحة جيدة، إذ تتوزع الحالات في المستشفى بواقع أربع نساء وطفلتين، وأشار إلى أن الطاقم الطبي بالمستشفى يقدم للمصابات الخدمات الطبية على أكمل وجه.

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وكان رئيس المجلس التسييري لبلدية شحات، حسين بودرويشة، دعا إلى نقل المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلدية، إلى مدينة بنغازي.

وأوضح بودرويشة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أن مستشفيات مدينة بنغازي جهزت لاستقبال هذه الحالات، ودعمت بأسرّة وأطقم طبية متخصصة وأجهزة الكشف عن الفيروس، مضيفا أن مستشفى شحات للأمراض الصدرية والمخصص للعزل ليس به مياه حتى الآن.