«اقتصاد الموقتة» تتخذ «إجراءات عاجلة» بشأن توفير السلع التموينية والخبز

وزير الاقتصاد بالحكومة الموقتة منير عصر، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الاقتصاد بالحكومة الموقتة، اليوم الإثنين، اتخاذ «إجراءات عاجلة» بشأن توفير السلع التموينية ودقيق المخابز.

ووجهت الوزارة بنقل مخصصات السلع التموينية والدقيق ودقيق المخابز للعام الجاري إلى جميع وحدات المبيعات التابعة لصندوق موازنة الأسعار، وفق منشورات بالخصوص، حسب بيان على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن الإجراء يأتي في إطار جهود مواجهة «موجة انتشار من مرض فيروس كورونا المستحد»، لضمان انسياب تدفق السلع التموينية ودقيق المخابز في البلديات الواقعة تحت إشراف الحكومة الموقتة.

وفي 15 أبريل الماضي، أكد وزير الاقتصاد بالحكومة الموقتة منير عصر توافر السلع في المخازن، وأنها تكفي لمدة طويلة، موجها مراقبي الاقتصاد بجمع البيانات الخاصة بالجمعيات الاستهلاكية وأعداد المساهمين بها، كما طالب، في حينه، المراقبين وصندوق موازنة الأسعار بموافاته بأسماء الجمعيات التي منح لها الإذن في حجز وتوزيع السلع منذ منتصف مارس الماضي.