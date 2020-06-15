بلدية طرابلس المركز تحمل «الجهات السيادية» مسؤولية عدم تفعيل إجراءات الحجر الصحي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يونيو 2020, 03:03 مساء
شعار بلدية طرابلس المركز (أرشيفية: الإنترنت)

حملت بلدية طرابلس المركز «الجهات السيادية» والمتمثلة في اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا ووزارتي الصحة والداخلية في حكومة الوفاق، مسؤولية عدم تفعيل إجراءات الحجر الصحي، ومنع التجول أثناء ساعات الحظر.

ووجهت البلدية تحذيرا إلى الأهالي بعد التزايد في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في النطاق الإداري للبلدية بشكل خاص، وطرابلس الكبرى بشكل عام، كما دعت المواطنين إلى الالتزام بالحظر والمحافظة على آلية التباعد الاجتماعي، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأمس الأحد، أعلنت البلدية التجهيز لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج المسح المصلي الخاص بفيروس كورونا داخل نطاق البلدية، وذلك بالتعاون مع كلية الطب البشري بجامعة طرابلس وبإشراف مكتب الخدمات الصحية بالبلدية.

وسيكون عدد العينات في هذه المرحلة 350 عينة عشوائية مستهدفة كل من عناصر الشرطة، الحرس البلدي،العمالة الوافدة، العاملين بالصيدليات والمخابز ومحلاّت المواد الغذائية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كورونا» يعاود الانتشار في الصين وأوروبا تحاول السيطرة على الوباء.. ومرضى الهند ...
دولى
بلدية تاجوراء تطلق اسم سلطان عثماني على أحد شوارعها
ليبيا
السعودية تزيل اسم السلطان العثماني سليمان القانوني من أحد شوارعها
عربى
الفخفاخ : تونس «فازت» في معركة «كورونا»
دولى
أول تعليق من القيادة العامة على «فيديو تعذيب العمالة المصرية»
ليبيا
متظاهرون ضد العنصرية واللامساواة يشكّلون سلسلة بشرية في برلين (فيديو)
دولى
مصر: استئناف حركة الطيران بجميع المطارات بداية يوليو
عربى
فرنسا تندد بالتدخل التركي «غير المقبول» في ليبيا
ليبيا
أول تعليق من بوتين على التظاهرات في الولايات المتحدة
دولى
«منظمة الصحة» تحسم الجدل حول الرضاعة الطبيعة وإصابة الأطفال بـ«كورونا»
طب وصحة
عقيلة صالح: أطلعت تبون على مبادرة للحل وتعهد بالتنسيق مع مصر وتونس
ليبيا
تبون يحدد مشاركة الجيش في عمليات خارج الجزائر تحت مظلة المنظمات الدولية (فيديو)
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شطب حراشف آكل النمل من اللائحة الصينية للأدوية التقليدية