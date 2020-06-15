نقل اختصاصات وزارة التخطيط للمجالس البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يونيو 2020, 02:18 مساء
اجتماع عماري ووزيرا التخطيط والحكم المحلي في حكومة الوفاق، 15 يونيو 2020، (إدارة التواصل بحكومة الوفاق)

شهد عضو المجلس الرئاسي ورئيس اللجنة العليا لنقل اختصاصات الإدارية المحلية محمد عماري توقيع محضر اتفاق بين وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، ووزير التخطيط الطاهر الجهيمي، لنقل اختصاصات وزارة التخطيط ذات العلاقة بالإدارة المحلية إلى المجالس البلدية.

ويقر الاتفاق، الذي تم في ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، نقل الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون 59 للعام 2012، بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية من وزارة التخطيط إلى المجالس البلدية، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

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واتفق على أن تتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية من خلال البرنامج التنفيذي لنقل الاختصاصات، اتخاذ الإجراءات التنفيذية المتعلقة بنقل الاختصاص للبلديات.

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