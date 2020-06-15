«تعليم الموقتة»: لجنة مكافحة «كورونا» توصي بتأجيل استئناف الدراسة

وزير التعليم في الحكومة الموقتة فوزي بومريز، (أرشيفية: صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلنت وزارة التعليم في الحكومة الموقتة، اليوم الإثنين، تلقيها إشعارا من رئاسة اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا بإرجاء استئناف العملية التعليمية والامتحانات إلى حين استقرار الوضع.

وأشارت الوزارة إلى استمرار التواصل مع اللجنة لتهيئة الوضع الملائم لتنفيذ خطط استكمال العام الدراسي؛ حفاظا على الوضع الصحي للبلاد بشكل عام، وصحة المعلمين والطلاب خاصة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكد البيان استمرار الإدارات المعنية بالعملية التعليمية بمؤسسات التعليم العام والعالي في وضع الخطط والمقترحات التي من شأنها ضمان استكمال الدراسة في ظروف مناسبة بالتنسيق مع اللجنة الطبية المختصة.

وأمس الأحد، كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، وحالتي وفاة وحالة شفاء واحدة.

وارتفع عدد حالات الإصابة في ليبيا إلى 454 حالة بينها 381 حالة نشطة فيما تعافى 63 حالة، وسجلت ليبيا 10 وفيات بالمرض حتى الآن.