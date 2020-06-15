الانتهاء من نصف أعمال بناء محطة كهرباء في صبراتة

اجتماع مسؤولي شركة الكهرباء مع وفد المجلس التسييري لبلدية صبراتة، 15 يونيو 2020، (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إنجاز أكثر من 50% من أعمال مشروع بناء محطة كهرباء 220 ك.ف صبراتة، والذي تنفذه شركة الأعمال الكهربائية.

والتقى المدير التنفيذي للشركة علي ساسي صباح اليوم الإثنين، أعضاء المجلس التسييري لبلدية صبراتة، في مقر الشركة بالعاصمة طرابلس، لبحث استكمال المشروع، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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ورحب ساسي بالوفد، مشيرا إلى أهمية التعاون لصالح المواطنين في المنطقة، بينما أكد أعضاء المجلس التسييري أنهم سينسقون مع شركة الكهرباء، في ظل الظروف الصعبة حاليا.

وتسعى شركة الكهرباء إلى إتمام أعمال صيانة وتطوير للشبكة الكهربائية في المناطق والمدن التي شهدت اشتباكات خلال الفترة الماضية، إذ قدرت بأن مكونات الشبكة جنوب طرابلس تحتاج إلى تأهيل كامل، كما وافقت الشركة على إعادة الشبكة الكهربائية إلى وضعها الطبيعي في عين زارة، مستهدفة في المرحلة الأولى المناطق المكتظة بالسكان والمناطق الزراعية والصناعية.