أوغلو: لا خلاف مع روسيا بشأن الملف الليبي.. ونسعى إلى وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يونيو 2020, 01:05 مساء
وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو، إنه لا خلافات بين بلاده وروسيا بشأن الأزمة الليبية، مشيرا إلى سعي البلدين إلى إيجاب وقف إطلاق نار.

وأكد أن تركيا وروسيا «لا تختلفان حول المسائل الجوهرية المتعلقة بالملف الليبي»، حسب تصريحاته في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني جواد ظريف اليوم الإثنين في أنقرة.

وأشار أوغلو إلى الاتفاق مع الجانب الروسي على مواصلة المباحثات التقنية من أجل أن يكون وقف إطلاق النار المقبل في ليبيا «ثابتا ومتينا».

في حين أوضح ظريف أن تركيا وإيران «لديهما وجهات نظر متقاربة» حول الملف الليبي.

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